Estado do Rio registrou 99 mortes por covid-19 nas últimas 24 horasReprodução

Publicado 04/02/2022 19:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.837.001 casos confirmados e 70.125 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 17.394 novos casos e 99 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,82%.

Entre os casos confirmados, 1.691.040 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 64%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43,8%.

Busca ativa de crianças não vacinadas nas escolas

A Prefeitura do Rio vai começar, a partir da semana que vem, uma campanha de busca ativa dentro das escolas por crianças não vacinadas contra a covid-19 . A ideia é acelerar a taxa de adesão da imunização infantil, que ainda é de 40%, bem abaixo do esperado. As aulas voltam na próxima segunda-feira (7), e a vacinação, apesar de recomendada, não é obrigatória para o aluno da rede municipal.

A taxa de adesão à vacinação infantil, a menor entre as campanhas vacinais da história do Rio, é ponto de preocupação da prefeitura. A cidade tem cerca de 560 mil crianças entre 5 a 11 anos, ou seja, aptas a se vacinar. Até agora, cerca de 161 mil foram imunizadas; faltam ainda cerca de 498 mil.

Depois de interromper a vacinação por falta de doses na última terça-feira (1º), a Prefeitura voltou a imunizar as crianças nesta sexta-feira (4). Hoje e sábado (5) crianças de 6 anos ou mais serão vacinadas. Na segunda (7), dia da volta às aulas, será a vez das meninas de 5 anos; terça (8), meninos de 5 anos; quarta (9), meninos e meninas de 5 anos.