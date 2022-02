Vacinação infantil no Planetário da Gávea, no dia 26 de janeiro - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Vacinação infantil no Planetário da Gávea, no dia 26 de janeiroMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 04/02/2022 09:57 | Atualizado 04/02/2022 13:06

Rio - A Prefeitura do Rio começa, a partir da semana que vem, uma campanha de busca ativa dentro das escolas por crianças não vacinadas contra a covid-19. A ideia acelerar a taxa de adesão da imunização infantil, que ainda é de 40%, bem abaixo do esperado. As aulas voltam na próxima segunda-feira (7), e a vacinação, apesar de recomendada, não é obrigatória para o aluno da rede municipal.

"A partir da semana que vem a gente começa uma busca com as crianças que já voltaram a estudar. A Secretaria de Educação vai distribuir uma ficha para os pais preencherem sobre a situação vacinal da criança, e a gente vai agendar a vacina na própria escola, com a autorização dos pais. A gente começa isso a partir da semana que vem e a campanha vai ao longo do mês de fevereiro todo", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

Segundo Soranz, a ideia é fazer essa busca ativa também em algumas escolas estaduais e da rede privada. Com as escolas federais ainda não houve acordo.

A taxa de adesão à vacinação infantil, a menor entre as campanhas vacinais da história do Rio, é ponto de preocupação da prefeitura. A cidade tem cerca de 560 mil crianças entre 5 a 11 anos, ou seja, aptas a se vacinar. Até agora, cerca de 161 mil foram imunizadas; faltam ainda cerca de 498 mil.

Depois de interromper a vacinação por falta de doses na última terça-feira (1º), a Prefeitura voltou a imunizar as crianças nesta sexta-feira (4). Hoje e sábado (5) crianças de 6 anos ou mais serão vacinadas. Na segunda (7), dia da volta às aulas, será a vez das meninas de 5 anos; terça (8), meninos de 5 anos; quarta (9), meninos e meninas de 5 anos.

Metrô dá passagem de graça para crianças no dia da vacinação

O MetrôRio lançou uma promoção para estimular adesão à campanha da vacina infantil: crianças de 5 a 11 que estiverem indo ou voltando da vacinação não pagarão a tarifa. Para isso, basta apresentar um documento de identidade e o comprovante de vacinação. A promoção não se estende aos responsáveis.

Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio reinaugurou o ponto de vacinação no Museu Aeroespacial de Campos dos Afonsos, na Zona Oeste. O sistema de vacinação é drive-thru - pacientes a bordo de veículos podem ser atendidos. O ponto de vacinação funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado de 8h ao meio-dia.