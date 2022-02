Variante ômicron já está presente em todo o mundo - Reprodução

Variante ômicron já está presente em todo o mundoReprodução

Publicado 04/02/2022 22:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou, no início da noite desta sexta-feira (4), que identificou na capital fluminense dois casos da subvariante da ômicron chamada BA.2. Especialistas suspeitam que essa subvariante seja ainda mais transmissível do que as anteriores. No entanto, a secretaria afirmou que ainda não há motivo de preocupação e que continua a fazer o sequenciamento do coronavírus.



Outros dois casos foram confirmados no país, em São Paulo, segundo o Ministério da Saúde. Autoridades de saúde do Rio ainda não sabem se essas pessoas estiveram recentemente em algum desses locais.

"A Secretaria reforça a importância da complementação do esquema vacinal contra a Covid-19 e a manutenção das medidas de enfrentamento, como o uso de máscara, lavagem das mãos e evitar locais com aglomeração", diz a nota.