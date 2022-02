Rio tem previsão de chuva para este sábado - Fabio Costa/Agencia O Dia

Rio tem previsão de chuva para este sábadoFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 05/02/2022 16:33

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 15h30 deste sábado (5) devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas horas na cidade do Rio.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte se formaram na divisa da Baixada Fluminense com a Zona Norte do Rio. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte na próxima hora nas proximidades de Madureira/Piedade.

Ainda segundo o Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.