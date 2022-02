Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Reprodução

Publicado 05/02/2022 15:39

Rio - Pliciais militares das UPPs Santa Marta/Cerro Corá e da Operação Segurança Presente encaminharam, nesta sexta-feira, 14 falsos guias turísticos. Todos foram levados à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e autuados em flagrante por exercício ilegal da profissão. Um dos encaminhados também foi reconhecido por uma vítima por ameaça e extorsão.

A ação é fruto de operação conjunta entre o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), a Deat, as UPPs e Operação Segurança Presente, e conta com apoio da Secretaria de Estado de Turismo e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo reprimir irregularidades nos acessos ao Cristo Redentor.

"A integração é um ponto essencial para que nossos visitantes se sintam seguros na cidade. A repressão à ação de criminosos que se passam por guias é fundamental para que os turistas não sejam enganados e não fiquem com uma má recordação do nosso estado, que tem trabalhado muito para que a população e os visitantes se sinta seguros", afirmou o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.