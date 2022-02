Prefeitura vai transformar quiosques da Barra em memorial ao congolês Moïse Kabagambe e à cultura africana - Divulgação

Publicado 05/02/2022 13:06

Rio - A família do jovem Moïse Kabagambe aceitou administrar um dos quiosques envolvidos nas investigações que apuram o assassinato do jovem refugiado. A informação foi confirmada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, através das suas redes sociais, na manhã deste sábado. Este espaço havia sido oferecido aos familiares de Moïse pela prefeitura.



E a melhor notícia: a família passa a ser a nova concessionária do Quiosque! Não a banalização da barbárie! https://t.co/umziEiFd2s — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 5, 2022

Hoje, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, responsável pela gestão do contrato de concessão de quiosques da orla marítima do Rio, em parceria com a Orla Rio, concessionária que opera os estabelecimentos, anunciou também um projeto que vai transformar os quiosques Tropicália e Biruta em um memorial em homenagem à cultura congolesa e africana

Segundo a secretaria, a iniciativa tem o objetivo de promover a integração social e econômica de refugiados africanos e reafirmar o compromisso da cidade com a promoção de oportunidades para todos. "O que aconteceu foi algo brutal, inaceitável e que não é da natureza do Rio. É nosso dever ser uma cidade antirracista, acolhedora e comprometida com a justiça social", disse o secretário Pedro Paulo.

Família comparece a ato contra morte de Moïse

Manifestação na orla da praia da Barra da Tijuca pela morte de Moïse Kabagambe Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Centenas de pessoas protestam, desde as 10h deste sábado (5) , contra o assassinato de Moïse Kabagambe, em frente ao quiosque onde o jovem foi morto, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A mãe e o irmão do congolês estiveram presentes na manifestação.

"Agradeço a todos que estão aqui e ao amor que vocês demonstraram ao Moise. Só pedimos justiça", disse Yvana Lay, mãe de Moïse. O irmão do refugiado, Djodjo Magno, também esteve presente na manifestação: "Que todos os envolvidos paguem pelo que fizeram. Justiça por Moise. Justiça até o fim. É isso que queremos", disse.