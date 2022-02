Celular de turista recuperado - Reprodução

Celular de turista recuperadoReprodução

Publicado 05/02/2022 18:51

Rio - Um homem de 24 anos foi preso na tarde deste sábado, acusado de furtar o celular de um turista, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ação foi realizada por agentes do Programa Rio + Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP).

O homem foi preso durante uma abordagem feita pelos policiais do programa na Rua Souza Lima, esquina com Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ao ser questionado sobre o telefone, o suspeito informou que achou o aparelho na praia. Em seguida, o turista argentino foi encontrado e reconheceu o telefone e o homem como autor do furto.

O suspeito foi conduzido para a 12ª DP (Copacabana) onde autuado como furto. O preso já tinha 24 passagens pela delegacia por crimes como roubo, furto e dano ao patrimônio público.