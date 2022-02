Doses da vacina pediátrica contra a covid-19 da Pfizer - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 05/02/2022 17:26

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado (5), 1.852.994 casos confirmados e 70.206 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 15.993 novos casos e 81 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,79%.

Entre os casos confirmados, 1.702.649 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43,8%.

Rio permanece em bandeira laranja, com risco moderado da doença

A 67ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o Estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira laranja , de risco moderado para Covid-19. A análise faz a comparação da quarta semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 04 (de 23 a 29 de janeiro), com a segunda, a SE 02 (de 09 a 15 de janeiro).

O mapa desta semana apresenta uma melhora nas regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea, que passaram da bandeira laranja, de risco moderado, para a bandeira amarela, de baixo risco. A Região da Baía da Ilha Grande passou da bandeira vermelha, com risco alto, também para a bandeira amarela.