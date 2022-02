O assassinato bárbaro de Moïse Mugenyi Kabagambe motivou a ação da FNA - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/02/2022 16:27 | Atualizado 05/02/2022 16:41

Rio - A Frente Nacional Antirracista (FNA), representada pela coordenadora e advogada, Tamires Sampaio, entrou com uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT) para a ampliação da investigação das condições de trabalho em todos os quiosques da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A entidade protocolou a ação neste sábado, motivada pela morte do congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte depois de cobrar diárias atrasadas no quiosque Tropicália.