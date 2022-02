DH investiga o caso - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 05/02/2022 15:44 | Atualizado 05/02/2022 16:39

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam a morte de um homem identificado como Maycon da Rocha Barbosa, de 33 anos, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ele foi alvejado na Rua Almira, no interior da comunidade, nesta sexta-feira. Segundo informações, outra pessoa foi ferida por disparo de arma de fogo e foi socorrido por familiares. A segunda vítima não teve a identidade revelada.



De acordo com a PM, uma equipe do 18°BPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio em Rio das Pedras. Os policiais encontraram um homem caído, já sem vida. A área foi isolada para perícia e o Corpo de Bombeiros foi acionado.