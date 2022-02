Manifestação na orla da praia da Barra da Tijuca pela morte de Moïse Kabagambe - fotos de Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/02/2022 16:10 | Atualizado 05/02/2022 16:43

Rio - A família do congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte na orla da Barra da Tijuca, no último dia 24 , disse, neste sábado (5), que pensa em ir embora do Brasil e voltar para a República Democrática do Congo. Francis Mouri, irmão de Moïse afirmou que não há nada que o prenda aqui. "Além de justiça para o meu irmão, nós estamos pensando em voltar. Eu não tenho nada que me prenda ao Brasil mais, vou conversar com meus irmãos e juntos vamos decidir".