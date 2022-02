Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Praia de São Conrado, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/02/2022 15:16 | Atualizado 05/02/2022 15:34

Rio - Após três dias de buscas, os bombeiros encontraram, nesta sexta-feira (4), o corpo de Damião Silva de Medeiros, que estava desaparecido desde a última terça-feira (1). O homem havia sumido após entrar no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade, para tentar resgatar um cachorro.

Junto com Damião estava sua companheira,, que também tentou ajudar o animal e acabou se afogando. Na ocasião, o corpo da mulher foi encontrado no mesmo dia do incidente

De acordo com as primeiras informações, o casal caminhava com dois animais, na ciclovia da Avenida Niemeyer, próximo ao antigo motel Vip's por volta de 14h de terça feira, quando um dos cachorros caiu na água. Paolla e Damião teriam entrado no mar para tentar salvá-lo, mas não conseguiram voltar para a areia