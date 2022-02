Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Praia de São Conrado, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/02/2022 20:19 | Atualizado 01/02/2022 21:23

Rio - Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu na tarde desta terça-feira (1), após entrar no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade, para salvar um cachorro . De acordo com as primeiras informações, ela estava acompanhada do marido, que tentou ajudar no resgate mas também acabou desaparecendo. O animal conseguiu sair com vida.