Vídeo mostra congolês sendo agredido em quiosque da Barra da Tijuca, na Zona OesteDivulgação

Publicado 01/02/2022 18:17 | Atualizado 01/02/2022 19:45

Rio - Com as mãos e pés amarrados por um fio, o congolês Moïse Kabagambe, 24 anos, foi espancado até a morte, por três homens, no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca . A briga começou quando Moïse tentou pegar algo na geladeira. Segundo familiares, naquela noite ele cobrava diárias atrasadas do trabalho, realizado no próprio quiosque.

A vítima morava no Brasil desde 2011, quando procurou o país para se refugiar dos conflitos armados na República Democrática do Congo.

Imagens de câmeras do quiosque mostram que a discussão teve inicio às 22h25 do dia 24 de janeiro, quando Moïse abre a geladeira para pegar algo. Um outro funcionário tenta impedir com um pedaço de madeira e, o congolês se defende pegando uma cadeira.

Moïse retira a blusa e, novamente, tenta ir até a geladeira, sendo impedido por outros dois funcionários do local. A partir de então tem início uma série de agressões, com chutes e socos. Dez minutos depois, Moïse tem as mãos e pés amarrados por um fio e continua apanhando.

Os homens se alternam nas agressões. Em certo momento, dois deles conversam dentro do quiosque, trocam papéis, enquanto um terceiro volta a bater no estrangeiro com um pedaço de madeira.

Somente cerca de 30 minutos após as agressões é que o imigrante recebe uma massagem cardíaca, na tentativa de ser reanimado, mas não esboça reação.

Agressor diz que intenção era defender idoso

"Sou um dos envolvidos no caso do congolês na Barra da Tijuca. Ninguém quis tirar a vida de ninguém", iniciou o funcionário no áudio. "Eu fiquei pra dormir no trabalho e tinha um cara 'doidão' de cerveja e drogas, causando terror. Estava arrumando o quiosque para fechar e ele tentou meter a mão numa cerveja e eu não deixei. Ele foi para o quiosque do lado, só que era de um senhor de idade. Aí a gente desceu para a areia e, quando ele voltou, tentou pegar a bolsa do 'coroa'. Em seguida, pegou uma cadeira para dar na cabeça do 'coroa' e fomos para cima", contou.

Identificado como Helison Cristiano, ele presta depoimento na Delegacia de Homicídios.

OAB e Comissão de Direitos Humanos prestam apoio

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) também está acompanhando o caso juntamente com a OAB.

"Cuidaremos de providenciar suporte e apoio emocional e psicológico aos familiares, a OAB dará o apoio jurídico. Todos os nossos esforços serão para que essa família, desesperançosa e fragilizada nesse momento, tenha amparo e que os responsáveis por esse crime bárbaro não fiquem impunes. As providências práticas estão sendo tomadas, mas é preciso fazer a velha pergunta que nos persegue: até quando a sociedade brasileira conviverá com esse tipo de brutalidade contra pessoas negras, sejam elas nativas ou não. Quando vamos, enfim, lidar com essa chaga que carregamos e que tanto nos castiga? A pergunta é para todos, porque é definidora do que queremos ser", disse a deputada Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj.