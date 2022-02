16º BPM (Olaria) - Reprodução / Google Street View

16º BPM (Olaria)Reprodução / Google Street View

Publicado 01/02/2022 18:26 | Atualizado 01/02/2022 18:58

Rio - Um jovem de 17 anos foi baleado, na tarde desta terça-feira (1), na Estrada do Porto Velho, em Cordovil, Zona Norte do Rio. De acordo com as primeiras informações, o rapaz estava com a mãe em um carro voltando de Magé e indo para Irajá. Eles erraram o caminho e entraram na Cidade Alta. Nesse momento, bandidos disparam contra o veículo. A mulher não se feriu. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e está em estado grave.

Policiais do 16º BPM (Olaria) foram à unidade de saúde onde constataram o caso. Os autores dos disparos ainda não foram encontrados e a ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).

Em atualização.