Avenida Niemeyer - Arquivo O Dia

Avenida NiemeyerArquivo O Dia

Publicado 01/02/2022 15:31 | Atualizado 01/02/2022 17:58

Rio - O Corpo de Bombeiros está em busca de um casal que teria se afogado na tarde desta terça-feira (1) na Avenida Niemeyer - via que liga o Leblon a São Conrado, bairros da Zona Sul da cidade. Informações preliminares dão conta de que as vítimas teriam entrado no mar da Praia de São Conrado para salvar um cachorro.



De acordo com a corporação, equipes do Grupamento Marítimo de Copacabana e mergulhadores da Barra da Tijuca estão no local desde às 14h25. Ainda segundo os bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao antigo Motel Vip's.



Por volta das 16h os agentes conseguiram localizar o corpo de uma mulher ainda sem identificação. Quatro motos aquáticas, um helicópteros, três embarcações e quatro mergulhadores participam das buscas para encontrar a segunda vítima.