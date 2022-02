PMs foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:24

Rio - O Ministério da Saúde anunciou um reforço no atendimento à saúde da população fluminense, com a abertura de leitos e contratação de profissionais para os seis hospitais federais da cidade do Rio de Janeiro, que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, serão 100 novos leitos de enfermaria e 35 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para todas as especialidades.



A pasta informou nesta segunda-feira (31), por meio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, que os leitos serão distribuídos entre o Hospital Federal dos Servidores, no bairro da Saúde, no Centro do Rio; nos hospitais federais de Ipanema e da Lagoa, na Zona Sul; nos hospitais federais de Bonsucesso e do Andaraí, na Zona Norte; e no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.



Ao todo, serão contratados 1,7 mil profissionais de saúde para atuarem nas unidades. A seleção será realizada por meio de um processo seletivo simplificado, com os currículos recebidos no chamamento de 2021, para dar celeridade à abertura de leitos. O regime de contratação será o Contrato Temporário da União (CTU), com início imediato.



No último sábado (29), em visita ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conhecido como Hospital do Fundão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a reabertura de pelo menos 135 leitos de UTI para pacientes com covid-19 nas duas unidades.

Procurado desde segunda-feira pela reportagem do Dia, o Ministério da Saúde não esclareceu se os números anunciados pelo ministro e os informados pela Superintendência Estadual se tratam dos mesmos leitos para reforçar o atendimento na rede de saúde capital.