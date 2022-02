Detro aplica 235 multas durante ações de fiscalização no mês de janeiro. Na foto, veículos apreendidos fazendo transporte irregular na Rodoviária do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/02/2022 15:52

Rio - Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro-RJ) aplicaram 235 multas durante as ações no estado apenas no mês de janeiro. Desse total, 107 foram registradas em ônibus, 91 em vans intermunicipais e 37 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização.



As cidades que mais registraram autuações foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. As ações tiveram o objetivo de verificar a qualidade dos serviços prestados pelos ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte irregular de passageiros.



As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram mau estado de conservação; descumprimento de portarias e decretos; não cumprimento do quadro de horário; ausência de documento de porte obrigatório. Já entre as vans intermunicipais, o excesso de passageiros e desvio de itinerário foram as principais autuações flagradas.