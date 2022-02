Estação de trem da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Estação de trem da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 01/02/2022 14:46 | Atualizado 01/02/2022 15:38

Rio - O reajuste no preço da passagem de trem no Rio de Janeiro foi adiado, nesta terça-feira (1). A nova data está marcada para o dia 4 de março. No início de janeiro, a SuperVia anunciou que a tarifa passaria de R$ 5 para R$ 7 a partir desta quarta (2) , de acordo com a deliberação da Agetransp.

Ainda no final de dezembro, o Estado do Rio já estava em negociação para reduzir esse valor. Sendo assim, o governo estadual enviou um ofício à concessionária para que o aumento homologado pela Agetransp seja adiado até o final da negociação.

A SuperVia informou que trabalha em conjunto com o Estado para que o novo preço não prejudique os passageiros e, ao mesmo tempo, mantenham as condições econômico-financeiras previstas no contrato de concessão.

O reajuste tarifário é realizado anualmente, com base na inflação medida pelo índice IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

Aumento do preço

A tarifa dos trens é reajustada a cada ano. Em dezembro de 2020, o valor passaria de $ 5 para $ 5,90, sendo este o valor que deveria ser cobrado até novembro de 2021. O reajuste foi adiado para junho por conta da pandemia.

Ao chegar no mês em que deveria ter o aumento, a Agetransp, atendendo um pedido do Governo do Rio, suspendeu a decisão e manteve a tarifa por $ 5.

Então, em dezembro de 2021, a Agetransp homologou o patamar máximo de $ 7, que deveria entrar em vigor nesta quarta-feira (2). Em razão da negociação, a alteração foi novamente adiada para o dia 4 de março.

Nas redes sociais, cariocas reclamaram quando o patamar máximo foi anunciado. Em nota, a SuperVia informou que teve um perda de $ 646 milhões desde março de 2020, em função da pandemia.

Sabemos que as melhores oportunidades de emprego, lazer, educação e saúde ficam concentradas no Centro ou na zona sul do Rio. Lugares que a periferia acessa com dificuldade, mas ainda acessa. O aumento da tarifa do trem vai dificultar ainda mais a circulação dessa população — Rafaela Albergaria (@Rafalbergaria) January 24, 2022