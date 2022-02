Câmeras flagram abandono de animais em Volta Redonda - Reprodução

Câmeras flagram abandono de animais em Volta RedondaReprodução

Publicado 01/02/2022 15:09 | Atualizado 01/02/2022 16:10

Rio - A 93ª (Volta Redonda) já identificou o suspeito de abandonar cinco cachorros em baixo de um viaduto, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. De acordo com o delegado titular da unidade. Edezio Ramos, o homem foi identificado por meio de análise das câmeras de monitoramento da via. O caso aconteceu nesta segunda-feira.

Nas imagens, o motorista de uma caminhonete para o veículo, abre a caçamba e deixa os animais saírem. Depois, ele entra no carro e deixa o local. Ainda segundo a delegacia que investiga o caso, o inquérito será encaminhado à Justiça nos próximos dias.

A Prefeitura de Volta Redonda informou que resgatou três dos cinco animais. Um já encontrou um lar definitivo e os outros dois estão em lares temporários.

O homem responsável pelo abandono pode responder por crime ambiental e maus-tratos aos animais com pena de até cinco anos de prisão.

Mulheres que abandonaram cães no Rio Comprido são identificadas

Duas mulheres foram gravadas deixando dois cães na Rua Itapiru, no Rio Comprido. As imagens comoventes foram feitas na manhã da última terça (25) e estão sendo investigadas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). As responsáveis, mãe e filha, de 44 e 15 anos, foram identificadas na quinta-feira (27)

Elas foram encaminhadas à DPMA para prestar esclarecimentos. Além delas, os cães foram levados para fazer exames periciais. Os animais foram encontrados com as autoras. Eles serão encaminhados para acolhimento, tratamento veterinário e adoção.