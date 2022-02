Vítima foi encaminhada para os cuidados médicos e depois foi apresentada à autoridade do Ministério do Trabalho - PRF / Divulgação

Publicado 01/02/2022 14:53

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã desta terça-feira (1), uma mulher que era mantida em condições de escravidão. O caso aconteceu em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com os agentes, policiais receberam informação de que uma pessoa havia conseguido fugir de um acampamento que mantinha pessoas, de vários estados do país, em condições de escravidão.



Ao se deslocarem até o local, os policiais encontraram a vítima, que não teve o nome divulgado, bastante debilitada. Ela informou à equipe que havia saído de Pernambuco pois conseguiu uma oportunidade de emprego no Rio. Chegando aqui, ela foi levada ao local do "suposto trabalho" e percebeu que era tudo mentira.

Além disso, ela não soube informar quem havia oferecido a vaga de trabalho, já que a pessoa tinha sumido com seu celular. A senhora, de 46 anos, relatou que passou cinco dias vivendo em condições sub-humanas e de forma degradante.



A mulher foi encaminhada para os cuidados médicos e depois foi apresentada à autoridade do Ministério do Trabalho para o acolhimento e representação formal do caso e sua respectiva volta para a cidade de origem.