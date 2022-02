Curso é voltado para maiores de 15 anos com renda familiar que não ultrapasse três salários mínimos - Divulgação/Sesc RJ

Publicado 01/02/2022 15:10

Rio - O Serviço Social do Comércio do Rio (Sesc RJ) abriu processo seletivo com 429 vagas para o curso gratuito de Imersão em Língua Estrangeira, nos níveis básico e intermediário de Inglês e Espanhol. No total, são 53 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais de até 3 horas. As inscrições se encerram no próximo dia 13 e as aulas começam em 7 de março.

O nível básico A1 é oferecido nas modalidades presencial e virtual. Já o básico A2 e intermediário B1 e B2, apenas online. As aulas presenciais acontecem nas unidades do Sesc dos municípios do Rio de Janeiro, Barra Mansa, Campos, Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Três Rios.

A iniciativa faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, e é voltada para maiores de 15 anos com renda familiar mensal que não ultrapasse o valor de três salários mínimos (R$ 3.636,00). Também podem se beneficiar os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de alunos da educação básica da rede pública, que têm preferência, embora o processo seletivo seja aberto a todos que cumprirem o requisito de renda no estado.

Os estudos englobam situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita do idioma. Partindo do conhecimento prévio de cada estudante, o curso se compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica.

O processo seletivo é todo online, desde a inscrição até a apresentação dos documentos comprobatórios. Para participar, os candidatos devem preencher um formulário disponível no site do Sesc, onde também está publicado o edital com todas as informações. É necessário apresentar RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal do candidato, quando menor; comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias); comprovante de renda; e comprovante de escolaridade do candidato: histórico escolar e/ou declaração escolar de matrícula, no caso de aluno da rede pública.

Serviço

Edital: www.sescrio.org.br

Inscrição: https://programas.sescrio.org.br/sec_Login/