Espuma branca que apareceu pelo quarto dia consecutivo não afastou os banhistas - Marcos Porto/Agência O Dia

Espuma branca que apareceu pelo quarto dia consecutivo não afastou os banhistasMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 01/02/2022 16:22 | Atualizado 01/02/2022 17:15

Rio - A espuma branca que apareceu pelo quarto dia consecutivo não afastou os banhistas da Praia do Arpoador, na Zona Sul, nesta terça-feira (1º). Apesar do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) não recomendar o banho nos locais onde houver a presença da espuma esbranquiçada, diversos cariocas e surfistas se refrescaram no mar do local nesta manhã. Segundo o Inea, o fenômeno ainda é decorrente da floração de algas que ocorreu no fim de semana e chamou a atenção ao mudar a cor do mar em alguns pontos.

fotogaleria



Entretanto, o instituto ainda não confirma se a aparição causa prejuízos e o Entretanto, o instituto ainda não confirma se a aparição causa prejuízos e o biólogo Mário Moscatelli, explicou, em entrevista ao Dia, que a situação das águas é comum nesse período do ano. O especialista afirmou ainda que, apesar de pouco convidativa e, muitas vezes, mal cheirosa, a água do mar nessa condição não produz nenhuma toxina. Ainda não se sabe quando a situação será normalizada.

Em nota, o Inea informou que foram encontradas espécies de algas tradicionais do litoral fluminense, que não apresentam risco aos banhistas. "Como as condições de tempo e temperatura apresentaram períodos de insolação intensa seguidas de chuvas torrenciais, tal condição favoreceu o crescimento das algas e, posteriormente, o aparecimento das espumas. Não é possível estipular o prazo para o desaparecimento da espuma, mas se observa redução da sua extensão ao longo das praias vistoriadas".

Veja as condições das praias

Ainda de acordo com o Instituto, as praias das zonas Oeste e Sul do Rio que estão próprias ao banho são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros, e no Quebra-mar, em frente à Rua Sargento João de Farias), Joatinga, Pepino, Vidigal, Leblon (menos em frente às Ruas Rita Ludolf e Afrânio de Melo Franco), Ipanema (com exceção do trecho em frente à Rua Paul Redefern), Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme e Vermelha.



As praias não recomendadas são Pontal de Sernambetiba, São Conrado, Urca, Botafogo e Flamengo.

Já em Niterói, as praias em boas condições para o banho são as do Gragoatá, Boa Viagem, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. As praias desfavoráveis são Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas e Jurujuba.

Previsão do tempo



Não será somente o aparecimento de espuma branca que vai afastar os cariocas das praias nesta semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, o céu ficará entre encoberto, parcialmente nublado e nublado até o próximo sábado. Ainda na tarde e na noite desta terça-feira, pode haver chuva de fraca a moderada isolada.



Na quarta-feira (2) de céu nublado a encoberto, há previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da tarde e noite, com vento fraco a moderado. Os termômetros podem registrar mínima de 21º C e máxima de 29ºC. Na quinta-feira (3) não deve chover, mas o céu fica nublado e o vento fraco a moderado. A temperatura pode registrar máxima de 29ºC e mínima de 20ºC.



Na sexta-feira (4) também de céu nublado a parcialmente nublado e sem chuva, as temperaturas voltam a subir na cidade, com máxima prevista de 32ºC e mínima de 20ºC. O vento fica fraco a moderado. No sábado (5), o Rio volta a ter chuva, com pancadas isoladas na parte da tarde. Os termômetros podem marcar máxima de 35ºC e mínima de 22ºC, com vento moderado.