Crime teria acontecido na Rua Otávio Teixeira, no bairro Cabuçu - Google Maps / Reprodução

Publicado 01/02/2022 16:27 | Atualizado 01/02/2022 16:28

Rio - Um ataque a tiros, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (1), deixou uma pessoa morta e outras três feridas na Rua Otávio Teixeira, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20ºBPM (Nova Iguaçu) foram acionadas para irem até o local e, chegando lá, constataram o óbito.

Ainda segundo os agentes, as três pessoas que também foram atingidas foram socorridas à UPA de Cabuçu. Não há informação sobre o estado de saúde delas, nem o que teria motivado o crime.

Segundo relatos, um homem teria efetuado disparos contra as vítimas e, em seguida, fugido. A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).