Cinco homens foram presos por equipes do programa BRT Seguro - Divulgação

Cinco homens foram presos por equipes do programa BRT SeguroDivulgação

Publicado 05/02/2022 13:08

Rio - Três homens, de 30, 31 e 34 anos, que furtaram diversas peças de aço inox usadas como guarda-corpo do terminal Centro Olímpico, em Jacarepaguá, foram detidos pela equipe que realizava patrulhamento na estação Morro do Outeiro. O caso aconteceu por volta das 15h desta sexta-feira (4). Eles disseram aos policiais que venderiam o material em um ferro-velho. Todos foram conduzidos para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado como furto.

Ainda na sexta-feira (4), por volta das 11h, um homem de 30 anos foi detido na estação Curral Falso, em Santa Cruz, após se recusar a pagar a passagem. Ele foi visto pelos agentes pulando a catraca e, após ser advertido, não respeitou a ordem e embarcou no ônibus que estava parado na estação. Os policiais pediram para o motorista parar o coletivo e o homem foi detido e conduzido para a 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada. O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, comentou sobre o programa.

"O programa BRT Seguro tem fundamental importância para o melhor funcionamento do modal, tanto para a segurança dos passageiros quanto para a prevenção aos furtos, à depredação e à evasão. As prisões são uma resposta clara da Prefeitura do Rio de que essas ilegalidades não serão toleradas."

Na noite de quinta-feira (3), um homem de 29 anos foi preso após ser flagrado pela equipe do programa furtando uma peça do perfil da porta da estação Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca. A ação aconteceu por volta das 21h30 durante uma ronda de patrulhamento na calha do corredor Transoeste. Detido, o homem foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.