PM fez operação em Camará neste sábado - Arquivo / Agência O Dia

PM fez operação em Camará neste sábadoArquivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2022 20:41 | Atualizado 05/02/2022 21:57

Rio - Cinco pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar, neste sábado, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A ação, classificada como emergencial pela PM, tinha como objetivo frear a invasão de grupos criminosos que buscam refúgio na região, além de tentar desarticular ações criminosas ligadas a roubos de veículos e cargas.

A PM diz que grupos criminosos de áreas que estão sendo ocupadas pelo estado na Zona Norte (tais como Jacaré e Cidade Alta) tentam buscar refúgio em outras comunidades da cidade, realizando ataques e confrontos para poderem se estabelecer. Ao longo da semana, a corporação diz que registrou um maior número de ocorrências envolvendo troca de tiros entre facções rivais na região.

Na iminência de mais um desses confrontos, as vias de acesso à Camará chegaram a ser bloqueadas para a realização de um evento não autorizado, organizado por um grupo criminoso. Quando a Polícia Militar chegou no local, os criminosos já haviam desmontado a estrutura e buscado refúgio em área de mata, mas segundo a PM, as equipes foram atacadas e houve confronto.

Cinco feridos foram socorridos por moradores ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo. A ação foi realizada pelo 14ºBPM (Bangu) com o apoio do 2ºComando de Policiamento de Área (CPA), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).