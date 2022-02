Imagens das ações realizadas na semana passada - L ALVARENGA

Publicado 05/02/2022 19:42

Rio - O Cidade Integrada promoveu, neste sábado (5), mais um mutirão de serviços nas comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste. Ao longo do dia, 2.500 atendimentos foram feitos pelo Programa RJ para Todos, cujo objetivo é promover a reinserção familiar, inclusão no mercado de trabalho e acolhimento social, além de facilitar a vida dos moradores que precisam atualizar documentos. No fim de semana passado, 4.005 atendimentos já haviam sido feitos nas duas comunidades.

"Lançamos o Cidade Integrada há cerca de duas semanas, e os números expressivos desses mutirões mostram que estamos no caminho certo. O Governo do Estado está empenhado em mudar a realidade desses milhares de moradores, que há décadas viviam abandonados pelo poder público", afirmou o governador Cláudio Castro.

O objetivo do Cidade Integrada é levar ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para comunidades do Rio de Janeiro. No total, serão investidos cerca de R$ 500 milhões no Jacarezinho e na Muzema.

Das 9h às 16h deste sábado, na Escola de Samba Unidos do Jacarezinho e na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Muzema, foram ofertados serviços como expedição de carteira de trabalho digital, banco de empregos do Sine, emissão da 1ª e 2ª vias do RG pelo Detran, isenção para 2ª via de RG e de certidões de nascimento e de óbito, habilitação para casamento, direitos do consumidor com o Procon, vestibular social, entre outros.

Além dos serviços essenciais para a população, ainda houve atrações culturais, diversão com brinquedos infláveis para crianças e ações de saúde, recreação, beleza e bem-estar.

Contratação de profissionais

O Cidade Integrada deu início nesta semana ao cadastramento de profissionais da construção civil para atuar nas obras de quatro equipamentos importantes no Jacarezinho e em Manguinhos. Com a distribuição de 500 senhas, homens e mulheres se candidataram a vagas de ajudante, armador, bombeiro hidráulico, calceteiro, carpinteiro, eletricista, gesseiro, marceneiro, montador, pedreiro, pintor, servente, soldador e vigia.

Os trabalhadores locais vão atuar nas reformas do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, na Biblioteca Parque e nos dois Centros de Referência da Juventude (CRJs) da região, além de obras em vias públicas.