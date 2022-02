Testagem no posto do Maracanã - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 05/02/2022 18:34

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, neste sábado (5), que nas últimas semanas foi registrada queda na procura por testes para covid-19 nos centros estaduais, e na taxa de positividade, que chegou a quase 50% caiu para 12%, na última quinta-feira (3). A análise desses dados, entre outros, embasou a desmobilização de três centros de testagem: o polo do Iaserj e os que funcionavam ao lado das UPAs Tijuca e Campo Grande II.

De acordo com a pasta, a SES acompanha diariamente o cenário epidemiológico do estado e, em função do aumento da demanda por testes na Região Norte do estado, abre, nesta segunda-feira (7), um centro de testagem para covid-19 ao lado da UPA Campos.

O polo, que terá capacidade para realizar 300 testes por dia, funcionará de segunda a domingo, das 8h às 17h. Para fazer o teste, será necessário agendamento on-line , que estará aberto a partir deste domingo (6).

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que vem observando queda sustentada na demanda por testes para covid-19. Na última quinta-feira (3), foram realizados 11 mil testes. Segundo o órgão, a taxa de positividade atual é de 31%.

No período de pico, entre os dias 12 e 14 de janeiro, as unidades de Atenção Primária e centros de testagem chegaram a realizar mais de 100 mil testes por dia, com taxa de positividade que atingiu 46%.

Além disso, afirma que houve uma redução expressiva na procura por atendimento nas unidades de saúde por pacientes com síndrome gripal e queda também nas internações. O número de pacientes internados por covid-19, que chegou a 956 em janeiro, no momento está em 378.



Por fim, a SMS-Rio citou que segue monitorando o panorama epidemiológico da cidade e, em se mantendo este cenário, poderá fazer um remanejamento de recursos, desmobilizando alguns polos de testagem que não apresentem mais demanda e transferindo esse modelo de assistência para outros locais e estruturas.