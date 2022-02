Abrão Ribeiro Lourenço, de 37 anos, foi morto a facadas na saída da igreja, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Abrão Ribeiro Lourenço, de 37 anos, foi morto a facadas na saída da igreja, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 05/02/2022 13:08

Rio - Um homem, identificado como Carlos Eduardo Lapa da Costa, matou a facadas o marido da ex-mulher, Abrão Ribeiro Lourenço, 37, em Cosmos, Zona Oeste do Rio, se entregou à polícia horas depois e foi solto em seguida. O crime aconteceu na dia 27 janeiro, quando Abrão e a esposa saíam de uma igreja onde eles frequentavam. Informações iniciais dão conta de que a motivação do crime foi por ciúmes da ex-companheira.



Logo após o crime, Carlos foi à 35ª DP (Campo Grande) e confessou ter matado Abrão com golpes de facas. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), sendo liberado em seguida.

Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por homicídio doloso (com intenção de matar) em liberdade. A faca utilizada no crime foi entregue aos agentes e as investigações continuam na DHC.