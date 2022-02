Clayton foi preso na comunidade da Rocinha - Divulgação

Publicado 05/02/2022 15:24 | Atualizado 05/02/2022 15:26

Rio - A polícia prendeu Clayton Robson Pereira Cruz Neves, de 23 anos, na noite desta sexta-feira (4), na Favela da Rocinha, Zona Sul do Rio. Ele estava foragido da Região dos Lagos e foi encontrado por policiais militares do 23º BPM (Rocinha). O suspeito é conhecido como "Ladrão da Moto Vermelha" por assaltar em diversos pontos de ônibus no município de São Pedro da Aldeia.Policiais faziam patrulhamento na Estrada da Gávea, em frente ao clube Emoções da Rocinha, quando receberam a informação da localização do criminoso. Após montarem uma operação, conseguiram identificar e prender o suspeito, que não resistiu à prisão.Clayton vinha sendo monitorado pela polícia há cerca de um mês, quando teria saído da Região dos Lagos para morar na comunidade. Segundo as informações, ele não estava com documentos e tentou confundir os policiais durante a abordagem. Contra ele, foi constatado um mandado de prisão por roubo. O suspeito já havia sido reconhecido por uma vítima em um roubo à mão armada ocorrido no ano passado.O preso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:(21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177 procurados.org.br/contato - em Denuncie