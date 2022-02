Gessica é acusada de roubar aparelhos celulares em uma loja - Divulgação

Gessica é acusada de roubar aparelhos celulares em uma lojaDivulgação

Publicado 05/02/2022 14:05 | Atualizado 05/02/2022 15:09

Rio - Foragida da Justiça, a suspeita Gessica Alessandra Peçanha Pinto, de 21 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira (4) por policiaisda 3ª UPP (Prazeres e Escondidinho) com auxílio de informações do Disque Denúncia. Ela foi encontrada na Rua Monsenhor Manuel Gome, Caju, Zona Norte do Rio. A suspeita estava dentro do Cemitério do Caju. Contra a jovem, havia uma mandado de prisão por roubar diversos aparelhos celulares de uma loja da Casa e Vídeo, no Humaitá, em 2021. Durante a ação, ela não ofereceu resistência e não houve feridos.



Ao roubar a loja, a suspeita estava acompanhada por um homem, de 28 anos. Um dos aparelhos de telefone celular roubados foi ativado com linha pertencente ao comparsa de Gessica, que já está preso.





Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

- Twitter (mensagens): https://twitter.com/PProcurados

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.