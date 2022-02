Imagens das ações realizadas na semana passada - L ALVARENGA

Publicado 05/02/2022 11:08

Rio - O segundo fim de semana de ações sociais nas comunidades do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste, está sendo realizado, neste sábado (5), pelo programa Cidade Integrada. Segundo governo do estado, os serviços disponíveis para a população integram o projeto "RJ para Todos", que busca promover a inclusão de pessoas desempregadas no mercado de trabalho e ações de acolhimento social, além auxiliar moradores que precisam atualizar documentos.

"Queremos transformar a vida da população de diferentes formas, dando assistência em serviços, mais segurança e oportunidades de emprego. O Cidade Integrada chegou para mudar a realidade dos moradores, devolvendo para eles as comunidades que estavam há tanto tempo abandonadas", disse o governador Cláudio Castro.

Das 9h às 15h, no G.R.E.S. Unidos do Jacarezinho e na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Muzema, serão ofertados serviços como: expedição de carteira de trabalho digital, banco de empregos do Sine, isenção para 2ª via de RG e 2ª via de certidões de nascimento e óbito, habilitação para casamento, direitos do consumidor com o Procon, vestibular social e emissão da 1ª e 2ª via do RG com o Detran. Além disso, o dia também terá atrações culturais, brinquedos infláveis para crianças, ações de saúde, recreação, beleza e bem-estar.

Contratação de profissionais no Jacarezinho

O Cidade Integrada tem o objetivo de dar oportunidades aos moradores das comunidades atendidas. Neste sábado (5), começa o cadastramento de profissionais da construção civil para atuar nas futuras obras do programa no Jacarezinho.

As vagas são destinadas para moradores do Jacarezinho e de Manguinhos. Os homens e mulheres que quiserem participar devem comparecer na Biblioteca Parque de Manguinhos, a partir das 9h. É necessário levar cópia dos documentos de identificação com foto, comprovante de residência e currículo atualizado. Serão distribuídas 300 senhas, com vagas para ajudante, armador, bombeiro hidráulico, calceteiro, carpinteiro, eletricista, gesseiro, marceneiro, montador, pedreiro, pintor, servente, soldador e vigia.

Balanço das ações

O Cidade Integrada está atuando nas duas localidades desde meados de janeiro. No último sábado (29), primeiro dia das ações sociais, foram realizados 4.005 atendimentos pelas secretarias e órgãos estaduais.

Serviços

RJ para Todos - Muzema

Data: 05/02

Horário: 9h às 15h, com entrega de senhas até as 13h

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças - Avenida Engenheiro Souza Filho, 574

RJ para Todos - Jacarezinho

Data: 05/02

Horário: 9h às 15h, com entrega de senha até as 13h

Local: G.R.E.S. Unidos do Jacarezinho - Avenida Dom Hélder Câmara, 2.233 (entrada na feirinha)

Cadastramento de profissionais da construção civil

Data: 05/02

Horário: 9h, serão distribuídas 300 senhas

Local: Biblioteca Parque de Manguinhos - Avenida Dom Hélder Câmara, 1.184