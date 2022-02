Imóvel ligado a miliciano 'Fininho' em RIo das Pedras é alvo de demolição - Reprodução

Imóvel ligado a miliciano 'Fininho' em RIo das Pedras é alvo de demoliçãoReprodução

Publicado 03/02/2022 12:03

Rio - Uma operação em conjunto do Ministério Público do Rio com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Militar realiza nesta quinta-feira a demolição de oito imóveis comerciais em área pública no Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Segundo o MP, em área dominada pela milícia.

Os imóveis foram erguidos no trecho entre a Estrada de Jacarepaguá e a Avenida Engenheiro Souza Filho, na Via Light, sem autorização do município. Um deles, chamado Estação Berlin – antigo Estação Azul –, é vinculado ao miliciano Marcus Vinícius Reis dos Santos, conhecido como Fininho, que foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público na operação Intocáveis e condenado a 9 anos de prisão.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram notificados pela Prefeitura do Rio em abril de 2021, por meio da Coordenadoria Geral de Defesa Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que parassem imediatamente as obras de construção, mas não cumpriram o determinado pelo Poder Público.

Na ação integrada, são utilizados equipamentos como retroescavadeiras para demolir completamente os imóveis irregulares.

Força-Tarefa



A Força-Tarefa para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano foi criada em outubro de 2021, por ato do procurador-geral de Justiça, para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no município do Rio de Janeiro e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal e de meio ambiente, entre outras, em especial, nas áreas de planejamento que abrangem bairros das zonas Oeste e Norte da cidade.