O criminoso é considerado foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 04/02/2022 10:32

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira (04) um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que tenta prender Humberto Cosme de Assis, o 'Choquinho', de 25 anos. De acordo com as investigações, ele é um dos envolvidos na morte do policial civil Eduardo Paiva de Queiroz, de 49 anos. 'Choquinho' é considerado foragido da Justiça.

Já no ano passado, ações de inteligência realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital, encarregada do caso, e em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, conseguiram localizaram e prender Wilen Cabral dos Santos, o 'Timotinho', que também é acusado de envolvimento no latrocínio. Ele foi encontrado na casa de um familiar situada na zona rural do município de Rio Bananal e não resistiu à prisão.

Ao todo foram quatro acusados de envolvimento no latrocínio, identificados pela DHC, um deles é menor de idade. Todos possuem várias anotações criminais como roubo e tráfico de drogas, e são oriundos das comunidades Mata Machado e Tijuaçu, no Alto da Boa Vista. Contra o criminoso Humberto Cosme, ainda em liberdade, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 11ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de latrocínio.

A história do crime



Lotado no Núcleo de Segurança Institucional da Polícia Civil, o inspetor Eduardo e Willians Pereira da Silva, de 37 anos, foram assassinados a tiros pelos acusados na Estrada de Furnas, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado, após uma tentativa de assalto, quando estavam aguardando a pessoa para qual o inspetor estava prestando serviço de segurança.



Os dois chegaram a ser levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiram. Os quatro criminosos que teriam disparado contra o veículo das vítimas conseguiram fugir no dia do crime. Dois dos envolvidos já estão presos.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do criminoso Humberto Cosme, nos seguintes canais de atendimento:



- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

- Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

- Site Portal dos Procurados procurados.org.br/contato.



Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.