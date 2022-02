Homem foi preso duplo latrocínio ao roubar um veículo - Divulgação

Homem foi preso duplo latrocínio ao roubar um veículoDivulgação

Publicado 03/02/2022 19:10

Rio - A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um dos apontados como autores do duplo latrocínio contra o inspetor Eduardo Paiva de Queiroz e Willians Pereira da Silva. Ele foi detido por policiais militares na noite desta quarta-feira (02/02), na Central do Brasil, Centro do Rio. O crime aconteceu no dia 11 dezembro do ano passado, no Itanhangá, na Zona Oeste.

Na ocasião, os suspeitos atiraram nas vítimas ao tentar roubar um veículo. O preso foi conduzido à 5ª DP (Mem de Sá). O mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça, teve como base as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os quatro acusados de envolvimento no latrocínio foram identificados pela DHC. O primeiro foi preso no dia 29 de dezembro do ano passado, no estado do Espírito Santo.

Diligências continuam a fim de capturar outros dois, sendo que um deles é menor de idade. De acordo com as investigações, todos possuem várias anotações criminais, por delitos como roubo e tráfico de drogas. Eles são oriundos das comunidades Mata Machado e Tijuaçu, no Alto da Boa Vista.