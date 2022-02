Rio de Janeiro 20/04/2020 - Movimentação no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 03/02/2022 18:55 | Atualizado 03/02/2022 19:24

Rio - Um preso que passava por tratamento médico no Hospital Municipal Albert Schweitezer, em Realengo, na Zona Oeste, conseguiu fugir da unidade de saúde, nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), Ademilson Alcides de Souza, de 44 anos, era escoltado por policiais penais do Serviço de Operações Especiais (SOE), mas mesmo assim conseguiu escapar.

A SEAP informou que Ademilson realizava tratamento de hemodiálise na unidade de saúde e que sem o tratamento ele corria o risco de morte.

"O interno estava no local para fazer tratamento de hemodiálise, por conta de problema renal crônico. Cabe ressaltar que, conforme orientação médica, o preso necessitava de tal atendimento específico e que a não realização da hemodiálise poderia levar o interno ao risco de morte", explicou em nota.

Segundo o órgão, já foram tomadas as primeiras medidas cabíveis para ter acesso às imagens da câmera de monitoramento do local. "É importante ressaltar que a conduta dos policiais penais responsáveis pela escolta do interno será apurada com todo o rigor", afirmou a Seap.