Criminoso foi preso nesta quinta-feira (3)Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 03/02/2022 18:43

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (Sia) – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, juntamente com o Núcleo de Inteligência do 23°BPM (Rocinha), prenderam, na tarde desta quinta-feira (3), no bairro Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio, o criminoso identificado como, Chayron Nascimento dos Santos, de 34 anos.

De acordo com as investigações, ele é suspeito de ser ex-segurança do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes do Traficante, o Nem da Rocinha, preso atualmente.

Ainda segundo os agentes, Clayron também exercia o cargo de segurança do denominado "Bonde do Mestre", grupo fortemente armado do Terceiro Comando Puro (TCP) - que controlava o tráfico local, até a mudança de facção na comunidade, que fez com que ele se refugiasse na Zona Oeste da cidade, com medo de ser morto pelos atuais chefes do tráfico da região.

Contra o criminoso há dois mandados de prisão em aberto por porte de arma de uso restrito. A ocorrência foi conduzida para a 28ª DP (Campinho), onde foi tomada todas as medidas cabíveis. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.