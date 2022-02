Prefeitura do Rio autoriza volta de visita a pacientes internados com covid-19 - Reprodução/Internet

Publicado 03/02/2022 17:40

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, na tarde desta quinta-feira (3), que pacientes internados na rede municipal de Saúde poderão voltar a receber, na próxima segunda-feira (7), visitas de seus parentes nas unidades hospitalares. O motivo, segundo a pasta, é a queda nos casos da covid-19.

A suspensão havia sido anunciada no dia 18 de janeiro. Na ocasião, a SMS explicou que os casos da variante Ômicron eram preocupantes e, por isso, suspenderia as visitas por 15 dias. "A permanência de acompanhantes segue permitida para menores de idade, idosos, gestantes em trabalho de parto, parto e puérperio, pessoas com deficiência e pacientes com transtornos mentais", disse a pasta.



Além disso, eles determinavam que era obrigatório que os acompanhantes apresentem comprovante de vacinação com esquema vacinal completo e documento de identificação com foto, assim como o uso contínuo de máscara e higienização de mãos.