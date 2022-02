Moïse Kabamgabe - Divulgação

Publicado 03/02/2022 15:28 | Atualizado 03/02/2022 15:57

Alauir Mattos de Faria, apontado por ser o dono do quiosque Biruta, vizinho ao quiosque Tropicália, Rio - O advogado Lennon Lopes Ribeiro Corrêa, que defende o policial militar, apontado por ser o dono do, vizinho ao onde o congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi espancado até a morte no último dia 24 , alegou que seu cliente não é proprietário do local.

"Ele ia lá apenas para ajudar sua irmã Monique, que é gerente. Ele não pedia remuneração. Em 2019 o Alauir ia com mais frequência, mas por conta da pandemia, se afastou um pouco".

Ao ser perguntado se ele sabe, de fato, quem é o dono do estabelecimento, Lennon disse apenas que o proprietário do local se chama Celso. "Ele é amigo do Alauir. Os dois se conheceram por ali mesmo", afirma. Além disso, a defesa do PM diz que não tem conhecimento se Celso já foi chamado pela polícia para depor.

Sobre o depoimento prestado por Alauir nesta quinta-feira (3), o advogado disse que a parte mais demorada foi a hora do reconhecimento das pessoas que bateram em Moïse.

"Ele identificou algumas pessoas. Os três que estão presos, ele reconheceu. Outras pessoas que aparecem nas imagens, mas que não agrediram a vítima, ele não soube identificar".

Trabalho de Moïse Kabagambe na praia

Ainda de acordo com Lennon, Moïse anos atrás trabalhou no quiosque Biruta quando era de outro dono (sem ser o Celso). "Quando o antigo proprietário repassou o quiosque, o Moïse saiu e foi trabalhar com ele em outro local", afirma.

"O que eu sei que aconteceu recentemente, depois que o Tropicália mandou o Moïse embora, é que ele voltou e fez um ou dois serviços de freelancer no Biruta, já com o novo dono (Celso). Isso tudo devidamente remunerado. Parece que na época o Tropicália ficou devendo um dinheiro para o Moïse , mas o Biruta não tem absolutamente nada a ver com isso".

Ao finalizar, Lennon diz que Aluir, por não frequentar tanto o quiosque Biruta, não tinha muito contato com Moïse. "As pessoas relataram que no dia da morte, o Moïse estava alterado. Meu cliente, por ter se afastado de lá, não sabe dizer como era o comportamento dele [congolês] recentemente. O que ele disse foi que até dois anos atrás o Moïse era um rapaz muito tranquilo e que nunca tinha arranjado confusão com ninguém".