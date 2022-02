Policiamento no Quiosque Tropicália, onde o congolês foi morto na Barra da Tijuca - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 03/02/2022 07:27 | Atualizado 03/02/2022 10:41

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vão ouvir o depoimento, nesta quinta-feira, de um cabo da Polícia Militar, lotado no 9ºBPM (Rocha Miranda) . Ele é dono do quiosque Biruta, onde Moïse Kabamgabe trabalhava, assim como um dos seus agressores. A família de Moïse alega que as agressões ao congolês foram motivadas após ele cobrar diárias de trabalho não pagas. Além do policial, sua irmã, que também é proprietária do estabelecimento, irá prestar depoimento.