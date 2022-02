Jovens realizaram protesto em frente ao quiosque onde o congolês Moïse foi assassinado - Reprodução TV Globo

Publicado 03/02/2022 08:02

Rio - Cerca de 50 jovens realizaram uma manifestação, na madrugada desta quinta-feira, na Avenida Lúcio Costa, em frente ao quiosque Tropicália, na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio, onde Moïse Kabagambe foi brutalmente morto . No ato, eles pediam justiça pelo congolês e outras vítimas de racismo no Brasil.