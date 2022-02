Prefeito assinou decreto ao lado de líderes do comércio tradicional promovido pelas baianas - Divulgação

Publicado 03/02/2022 00:00

O prefeito Eduardo Paes assinou, ontem, um decreto que institui o programa "Baianas do Rio de Janeiro". Lançado no Dia Municipal da Baiana do Acarajé, a nova regra prevê a promoção ao comércio ambulante feito pelas baianas como uma atividade representativa do Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A medida deve atender a uma série de regras para preservar o negócio tradicional e visa também desburocratizar as licenças de trabalho.

"A gente faz questão de que essa diversidade do Rio de Janeiro e que as diferentes manifestações culturais da cidade se sintam confortáveis e tranquilas nessa cidade. Se não era suficiente o decreto que fizemos lá atrás, que bom que agora estamos estruturando totalmente", disse o prefeito do Rio.

O programa será gerido pela Secretaria Municipal de Cultura e vai atender as quituteiras que, de forma autônoma, profissionalizada e de modo tradicional, produzem e vendem, em tabuleiros, exclusivamente comida típica baiana.

A medida tomada pela Prefeitura do Rio reconhece o ofício das Baianas do Acarajé e evita que a tradição perca espaço dentro da diversidade cultural do país.