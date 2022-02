Caminhão tomba na Avenida Brasil - REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Publicado 03/02/2022 06:16 | Atualizado 03/02/2022 06:36

Rio - Um caminhão que transportava roupas hospitalares tombou na Avenida Brasil, na altura do Caju, sentido Centro, na madrugada desta quinta-feira (3). O motorista, que perdeu o controle do veículo, não se feriu. O acidente aconteceu por volta das 4h30 e chegou a ocupar três faixas da pista central, causando retenção no horário de pico da via.

O caminhão foi destombado por agentes da CET-Rio poe volta das 6h30, mas ainda há reflexos na via desde Benfica. Os motoristas têm apenas duas faixas da pista central para avançar sentido Centro.

O motorista ia de São João de Meriti para São Gonçalo quando perdeu o controle do veículo. "Eu perdi o controle do carro, estava chovendo. Fui tirar da mureta, o carro não respeitou. Dei uma raladainha no braço, mas estou bem, assim como o ajudante", disse o motorista Nilton dos Santos.