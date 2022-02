Polícia estoura fábrica clandestina e apreende mais de 800kg de maconha no Jacarezinho; prejuízo passa de três milhões - Divulgação

Rio - Policiais militares estouraram, nesta quarta-feira (2), uma fábrica clandestina de drogas no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A ação, que faz parte da implementação do Programa Cidade Integrada, deu um prejuízo de R$ 3 milhões ao tráfico local.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizavam varreduras pela região na parte da manhã quando os cães atentaram aos policiais para uma edificação aparentemente abandonada. Durante a varredura do local, foram encontrados cerca de 850 quilos de maconha prensada, ainda a ser subdivida e envelopada para comercialização.



Já na parte da tarde, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho realizaram outra grande apreensão, desta vez em uma fábrica clandestina do entorpecente conhecido como "lança-perfume". No local, foram apreendidos 6.440 litros de dichloromethane – substância que serve como base para a fabricação da droga, além de 10 frascos do entorpecente já pronto e farto material para seu envasilhamento e consumo.



As apreensões foram apresentadas na 25ª DP (Engenho Novo), responsável pelos registros de ocorrência e investigações naquela região.