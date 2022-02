STF forma maioria para que o RJ elabore um plano de redução de letalidade policial - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 20:49



Rio - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, nesta quarta-feira, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore, em no máximo 90 dias, um plano para reduzir a letalidade policial e o controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminense. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, que havia sido adiada em dezembro do ano passado , retornou no primeiro dia do ano judiciário.

Os ministros apreciaram as 11 medidas expostas no relatório do ministro Edson Fachin, apresentado em maio de 2021. O placar ficou 6 a 0 e a sessão será retomada nesta quinta-feira (3).

A ADPF 365, conhecida como ADPF das Favelas, é válida desde agosto de 2020, quando o plenário do Supremo confirmou a decisão do ministro Edson Fachin. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) prevê que operações policiais só podem ser realizadas em casos "absolutamente excepcionais" e devem ser comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Rio (MPRJ), responsável pelo controle externo das atividades.