Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Praia de São Conrado, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 19:51

Rio - Um homem, que está desaparecido desde terça-feira (1), após pular no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul, para tentar resgatar um cachorro , ainda não foi encontrado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas se encerraram por volta das 18h20 de hoje, e retomarão pela manhã desta quinta-feira (3).

Ainda nesta terça-feira, no dia do incidente, os bombeiros conseguiram localizar o corpo de uma mulher que também tentou salvar o animal, ela, na ocasião, seria namorada do rapaz que está desaparecido. Ainda segundo a corporação, o acidente aconteceu próximo ao antigo Motel Vip's.

Quatro motos aquáticas, um helicópteros, três embarcações e quatro mergulhadores ainda participaram das buscas.