Rio - Uma jovem usou suas redes sociais para denunciar que invadiram a casa de uma moradora do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (2). A publicação, feita às 14h49, informa que agentes entraram na casa de uma mulher de 76 anos.

"Acabaram de entrar na casa da mãe da minha amiga de trabalho, uma senhora de 76 anos, com problemas de pressão. Colocando terror psicológico nela. Um bando de vermes. Nojo de um estado de m*** desse", escreveu a denunciante em sua conta no Twitter.

A neta da moradora que teve a casa invadida fez um vídeo indignada mostrando o estado do quarto, com as roupas reviradas no chão, após terem sido retiradas do armário. "Olha o que eles fazem na casa de morador. Só isso que eles sabem fazer, esculachar morador. Até quando vamos ficar nessa? Quase mataram minha vó do coração", afirmou no vídeo.

Em outra publicação, a jovem diz que moradores da localidade se uniram e "expulsaram" os policiais do local. Nas imagens é possível ver os agentes se retirando.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizavam policiamento padrão pela Comunidade do Jacarezinho quando realizaram uma abordagem de rotina a um homem. Após verificação, nada foi constatado em desfavor do abordado. "Alguns moradores manifestaram-se brevemente. As equipes seguiram em policiamento", informou a PM.