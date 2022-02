Presos acusados da morte do Congolês Moise deixando a DH Barra para o presidio de Benfica, nesta quarta feira (02). - Marcos Porto

Presos acusados da morte do Congolês Moise deixando a DH Barra para o presidio de Benfica, nesta quarta feira (02).Marcos Porto

Rio - O governador Cláudio Castro conversou com jornalistas no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (2), e afirmou que a ação da Polícia Civil diante da investigação da morte de Moïse Mugenyi Kabagambe, de 24 anos, no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (24), foi rápida e eficaz. Os envolvidos no crime foram presos na última terça-feira (1º) e indiciados por homicídio duplamente qualificado sem possibilidade de defesa e meio cruel.

A declaração acontece após uma cobrança por meio da Anistia Internacional do Brasil, que criticou a demora no esclarecimento do caso. "É preciso que a Polícia Civil do Rio de Janeiro faça uma investigação célere, correta e transparente. É preciso prestar contas à família de Moïse, à comunidade congolesa e à sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil de que tudo que deve ser feito está sendo realizado. Estaremos acompanhando", disse Jurema Werneck, diretora da Anistia, na ocasião.



Questionado sobre a atuação da especializada, Castro afirmou: "Se todas os crimes forem resolvidos em nove dias, a polícia tem que receber mais medalhas do que tem recebido. A Polícia Civil está de parabéns, conseguiu solucionar, estão todos presos. Eu não faço nenhuma crítica à atuação da Polícia Civil, sempre falei que as investigações têm que ter consistência".

"Muitas vezes se empolgam com a ansiedade, cometem erros durante o processo de investigação e isso causa vícios, onde vários criminosos ao longo da história foram soltos por causa dessa pressa que a mídia e a população cobram. Eu tenho cobrado uma Polícia extremamente técnica, que faça seu trabalho correto. A Polícia fez no tempo que julgou necessário para solucionar e os mal feitores estão presos em nove dias", finalizou.

O caso



A vítima foi espancada até a morte por cinco homens, com golpes de madeira e taco de beisebol, após cobrar um pagamento atrasado no quiosque Tropicália. Ele foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida. De acordo com a DHC, imagens de câmeras instaladas no local foram analisadas, testemunhas estão sendo ouvidas e os agentes continuam levantando informações para esclarecer o caso, identificar e prender os autores do crime. A Polícia também informou que a investigação vai seguir agora sob sigilo.

Veja os vídeos: aviso de imagens fortes

Repercussão



O Abuna, uma organização sem fins lucrativos, também repudiou o ocorrido. "O Abuna repudia este ato de covardia, brutalidade e xenofobia. Nos unimos à família de Moïse e demandamos justiça. Barbáries como esta não podem acontecer. Crimes como este precisam acabar. Nossa oração é por consolo aos familiares da vítima, para que o Espírito Santo enxugue cada lágrima. Neste dia, nós choramos com a querida comunidade congolesa no Brasil".



Moïse tinha 24 anos e chegou ao Brasil ainda criança, acompanhado de seus irmãos. No país, ele e sua família foram reconhecidos como refugiados pelo governo brasileiro. Segundo o Programa, ele era uma pessoa muito querida por toda a equipe do PARES Caritas RJ, que o viu crescer e se integrar.