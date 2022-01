Ivana Lay, mãe de Moïse Kabamgabe - Reprodução TV Globo

Publicado 31/01/2022 08:36

Rio - Parentes e amigos cobram rigor na investigação da morte do congolês Moise Kabamgale, de 25 anos, espancado em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio , na última segunda-feira (24). A vítima teria sido agredida até a morte por cinco homens, com pedaços de madeira e um taco de beisebol, após cobrar um pagamento atrasado. Ele foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Moïse Kabamgabe Reprodução TV Globo "Meu filho cresceu aqui, estudou aqui. Todos os amigos dele são brasileiros. Mas hoje é vergonha. Morreu no Brasil. Quero justiça", afirmou Ivana Lay, mãe de Moïse, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Sob protestos, o corpo do congolês foi enterrado no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio, neste domingo (30). Ele veio para o Brasil em 2014 com a mãe e os irmãos, fugindo da guerra.

Chadrac Kembilu, primo de Moïse, disse ao "Bom Dia Rio" que o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para o jovem e que, quando ele foi cobrar, foi espancado.



"Uma pessoa de outro país que veio no seu país para ser acolhido. E vocês vão matá-lo porque ele pediu o salário dele? Porque ele disse: 'Estão me devendo'?", questionou Kembilu.

No sábado (29), familiares e amigos de Moise realizaram uma manifestação pacífica na Avenida Lúcio Costa, próximos ao Quiosque Tropicália, na Praia da Barra, onde o crime aconteceu. No ato, parentes denunciaram que os órgãos do congolês foram retirados do corpo sem autorização no Instituto Médico Legal (IML), mas a Polícia Civil nega. "O laudo mostra que o corpo chegou ao IML sem nenhuma lesão no tórax além daquelas que causaram a morte. As imagens do exame de necropsia mostram o tórax aberto com os órgãos dentro", afirmou a polícia.

A DHC disse ao DIA que já ouviu oito pessoas e está analisando as imagens das câmeras de segurança. "Diligências estão em curso para identificar os autores".