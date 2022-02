Ação foi realizada pela 57ªDP (Nilópolis) - Reprodução

Publicado 16/02/2022 08:43

Rio - Uma denúncia anônima levou policiais da 57ª DP (Nilópolis) a um imóvel utilizado como desmanche e clonagem de carros roubados. Após um trabalho de inteligência da unidade, os agentes foram ao local e lá, um carro foi encontrado com um farto material para adulteração de veículos.

Após a apreensão do veículo e do material, a perícia foi realizada no local. Segundo a unidade, as investigações continuam para identificar todos os responsáveis e envolvidos no crime continuam.